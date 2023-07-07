В Коломне от удара молнии пострадала женщина
7 июля 202322:40
В подмосковной Коломне женщина пострадала от удара молнии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Женщина находилась около здания вокзала, когда в него ударила молния. Она получила ожог первой степени.
Пострадавшую доставили в Коломенскую ожоговую больницу. Она находится в состоянии средней тяжести.
Вечером в пятницу на Подмосковье обрушился мощный ураган. Очевидцы сообщили, что в Коломне затопило некоторые улицы и подъезды домов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси
- В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
- В Совфеде пообещали жесткий ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов
- В Коломне от удара молнии пострадала женщина
- «Росэнергоатом»: вероятность атаки Украины на ЗАЭС снизилась
- Администрация США опровергла сообщения о тайных переговорах с РФ
- Рублев сыграет с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
- Белый дом: США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией
- Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
- США исключили членство Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru