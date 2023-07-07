В Коломне от удара молнии пострадала женщина

В подмосковной Коломне женщина пострадала от удара молнии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Женщина находилась около здания вокзала, когда в него ударила молния. Она получила ожог первой степени.

Пострадавшую доставили в Коломенскую ожоговую больницу. Она находится в состоянии средней тяжести.

Вечером в пятницу на Подмосковье обрушился мощный ураган. Очевидцы сообщили, что в Коломне затопило некоторые улицы и подъезды домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
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