В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат

Неизвестный попытался поджечь военкомат в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества», — отметил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел накануне вечером. Злоумышленник облил горючей жидкостью дверь военкомата, поджег ее и скрылся с места преступления. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, никто не пострадал.

Ранее суд во Владимире арестовал 55-летнюю местную жительницу по делу о попытке поджога военкомата, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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