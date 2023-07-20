В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат
Неизвестный попытался поджечь военкомат в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества», — отметил собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел накануне вечером. Злоумышленник облил горючей жидкостью дверь военкомата, поджег ее и скрылся с места преступления. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, никто не пострадал.
Ранее суд во Владимире арестовал 55-летнюю местную жительницу по делу о попытке поджога военкомата, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru