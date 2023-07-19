СМИ: Намеревавшемуся поджечь Мавзолей Ленина грозит до семи лет колонии
19 июля 202310:27
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено против мужчины, который намеревался поджечь Мавзолей Ленина в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Мужчину задержали на Красной площади с «коктейлем Молотова» вечером 17 июля. Его доставили в отделение полиции и составили в отношении него протокол за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Пострадавших нет. О мотивах, а также личности задержанного ничего не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru