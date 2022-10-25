Сын Мантурова попал в ДТП в Москве
Автомобиль сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова столкнулся с автобусом в районе Люблино, сообщает РИА Новости.
По данным Мосгортранса, ДТП произошло в районе дома 33 по Краснодарской улице, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
В результате пострадал один из пассажиров общественного транспорта, ему потребовалась помощь медиков, отметили в ведомстве.
За рулём врезавшейся в автобус легковушки находился Евгений Мантуров. Его представитель рассказал РИА Новости, что столкновение «произошло на низкой скорости».
Ранее заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».
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