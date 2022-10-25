Сын Мантурова попал в ДТП в Москве

По данным Мосгортранса, ДТП произошло в районе дома 33 по Краснодарской улице, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В результате пострадал один из пассажиров общественного транспорта, ему потребовалась помощь медиков, отметили в ведомстве.

За рулём врезавшейся в автобус легковушки находился Евгений Мантуров. Его представитель рассказал РИА Новости, что столкновение «произошло на низкой скорости».

Ранее заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».

