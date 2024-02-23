В Новосибирске загорелся склад с продуктами и металлическими изделиями
23 февраля 202408:59
Пожар произошел в одноэтажном здании склада в Новосибирске, площадь возгорания составила 800 кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, на складе хранились палеты, продукты питания и металлические изделия. К борьбе с огнем привлекались 67 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.
В 09:25 (05:25 мск) специалисты МЧС локализовали возгорание. Позже открытое горение было ликвидировано.
Ранее пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в Кургане, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%
- В Новосибирске загорелся склад с продуктами и металлическими изделиями
- СМИ: Мыши перегрызли «экопровода» у западной техники на Украине
- Россиянка Калинская прошла в полуфинал турнира по теннису в Дубае
- В Госдуму внесут пакет законопроектов о фудшеринге
- Трамп: Байден может нанести огромный ущерб до выборов в США
- Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане
- Роскомнадзор заявил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году
- Шойгу вручил госнаграды военным в штабе Объединенной группировки войск
- Белый дом: Байден встретился с вдовой Навального
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru