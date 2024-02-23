В Новосибирске загорелся склад с продуктами и металлическими изделиями

Пожар произошел в одноэтажном здании склада в Новосибирске, площадь возгорания составила 800 кв. м. Об этом сообщили в МЧС.

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По данным ведомства, на складе хранились палеты, продукты питания и металлические изделия. К борьбе с огнем привлекались 67 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.

В 09:25 (05:25 мск) специалисты МЧС локализовали возгорание. Позже открытое горение было ликвидировано.

Ранее пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в Кургане, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МЧСПожарНовосибирск

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