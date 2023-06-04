В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

В Новосибирске загорелась крыша здания Центральной клинической больницы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

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Отмечается, что сообщение о пожаре в Советском районе поступило в 15:25 (11:25 по мск). На момент прибытия спасателей кровля горела по всей площади.

Площадь горения составляет около 1,8 тысячи квадратных метров. Из больницы эвакуировали пациентов и персонал, пишет газета «Известия».

В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусные линии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БольницаПожарНовосибирск

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