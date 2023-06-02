В Татарстане загорелся склад с покрышками

В Татарстане загорелся склад резиновых покрышек, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что пожар начался одноэтажном здании склада, угрозы распространения огня нет. При пожаре никто не пострадал.

В тушении приняли участие четыре автоцистерны, были задействованы два лафетных ствола и четыре ствола РСК-50.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры