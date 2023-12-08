В Новосибирске восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями

Пять автомобилей столкнулись в Новосибирске. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

В ДТП с автобусом в Ярославской области пострадали шесть человек

По данным ведомства, авария произошла на Октябрьском мосту.

«Пострадали восемь человек», — указали в службе.

Как сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС», участниками ДТП стали автомобили «Киа Рио», «Ниссан Нод», ВАЗ 21–115, «Логан» и «Мазда». Троим из восьми пострадавших потребовалась помощь медиков.

Ранее массовая авария с участием двух эвакуаторов, двух легковушек и грузовика произошла в Москве, погибли два человека, еще один пострадал, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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