В Новосибирске восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями
Пять автомобилей столкнулись в Новосибирске. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.
По данным ведомства, авария произошла на Октябрьском мосту.
«Пострадали восемь человек», — указали в службе.
Как сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС», участниками ДТП стали автомобили «Киа Рио», «Ниссан Нод», ВАЗ 21–115, «Логан» и «Мазда». Троим из восьми пострадавших потребовалась помощь медиков.
Ранее массовая авария с участием двух эвакуаторов, двух легковушек и грузовика произошла в Москве, погибли два человека, еще один пострадал, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru