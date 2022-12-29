Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа

Дом в Нижневартовске, в котором взорвались баллоны с газом, признан аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПроисшествияРоссияВзрыв Газа
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