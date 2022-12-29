Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа
29 декабря 202216:31
Дом в Нижневартовске, в котором взорвались баллоны с газом, признан аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru