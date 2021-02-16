Ревнивец зарезал студента у ворот новосибирского вуза

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной драки с поножовщиной возле Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Информация о кровавом конфликте первой появилась в группе местной службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Днём группа молодых людей затеяла драку на проспекте Карла Маркса около 6 корпуса НГТУ. В какой-то момент один из участников потасовки достал нож и ударил им 22-летнего оппонента. Скорая помощь подъехала только через полчаса, когда раненый был уже без сознания, он умер по дороге в больницу.

Очевидцы говорят о «лужах крови» на месте происшествия. Там также заметили окровавленную девушку. Росгвардия задержала предполагаемого виновника гибели молодого человека.

Как уточняет «Свободная пресса» в убийстве подозревается 26-летний магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ. Причём, по предварительным данным, он готовил убийство заранее. Ещё до драки мужчина опубликовал пост в соцсети, в котором рассказал о своих планах отомстить обидчику, который «увёл у него девушку».

