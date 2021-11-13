Одна девушка погибла в ДТП на Тверской улице в Москве

«На Тверской улице водитель сбил двух девушек. В результате одна из них погибла, вторая пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о ДТП с двумя пешеходами. По данным ведомства, инцидент произошел на Тверской улице в районе дома 22. Отмечается, что пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.

