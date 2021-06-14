В Минздраве заявили о 28 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Новосибирске

При взрыве и пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске пострадали 28 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Минздрава по региону.

Отмечается, что 9 человек из пострадавших находятся в тяжелим состоянии, 12 - в состоянии средней тяжести. Еще 7 пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.



О пожаре на АЗС на Гусинобродском шоссе Новосибирска стало известно в понедельник около 18:04 по местному времени (14:04 мск). По данным МЧС, на горящей автозаправке взрывались баллоны и цистерны с топливом. Огонь распространился также на стоящие рядом гаражи. Предварительно, причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

