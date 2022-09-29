В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Новосибирске, подозреваемого задержали. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Инцидент произошел утром в четверг. Злоумышленник попытался поджечь здание военкомата по Кировскому и Ленинскому районам, пишет «Свободная пресса». С внешней стороны военкомата началось возгорание, огонь быстро потушили.
«Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия», — отметил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
В понедельник в военкомате Усть-Илимска (Иркутская область) произошла стрельба, огонь открыл призывник, напоминает телеканал «360». В результате был тяжело ранен военный комиссар. Нападавшего арестовали за незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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