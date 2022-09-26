Глава Иркутской области поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате

Меры безопасности усилят после ЧП со стрельбой в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате

Ранее СМИ сообщили, что в Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате, в результате был ранен военком Александр Елисеев. Отмечалось, что нападавший — 25-летний безработный местный житель Руслан З., пишет Ura.ru.

Кобзев подтвердил произошедшее, отметив, что пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, указывает «Свободная пресса».

«Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что дал поручение усилить меры безопасности, и призвал всех сохранять спокойствие.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Сергеев
ТЕГИ:ВоенкоматыСтрельбаИркутская Область
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