Глава Иркутской области поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате
Меры безопасности усилят после ЧП со стрельбой в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее СМИ сообщили, что в Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате, в результате был ранен военком Александр Елисеев. Отмечалось, что нападавший — 25-летний безработный местный житель Руслан З., пишет Ura.ru.
Кобзев подтвердил произошедшее, отметив, что пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, указывает «Свободная пресса».
«Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что дал поручение усилить меры безопасности, и призвал всех сохранять спокойствие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru