В Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком
Автомобиль наехал на женщину и ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске, сообщила городская Госавтоинспекция. Об этом пишет ТАСС.
Виновником оказался водитель 1975 года рождения. Мужчина сбил женщину 1980 года рождения и ребенка 2008 года рождения в то время, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Характер полученных травм уточняется.
В понедельник в ДТП на трассе «Каспий» в Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погиб один человек, шесть пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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