В Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком

Автомобиль наехал на женщину и ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске, сообщила городская Госавтоинспекция. Об этом пишет ТАСС.

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области

Виновником оказался водитель 1975 года рождения. Мужчина сбил женщину 1980 года рождения и ребенка 2008 года рождения в то время, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Характер полученных травм уточняется.

В понедельник в ДТП на трассе «Каспий» в Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погиб один человек, шесть пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПАвтомобилиНовосибирск

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