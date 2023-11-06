Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области

По данным регионального главка МВД, женщина 1991 года рождения не справилась с управлением и её автомобиль ВАЗ-21099 в результате заноса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со школьным автобусом ПАЗ.

«В ДТП погибли водитель ВАЗ-21099 и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет», - указали в полиции.

Отмечается, что в автобусе в момент столкновения находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге грузовой автомобиль сбил женщину с ребёнком, пострадавших госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».