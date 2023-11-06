Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области
Взрослый и ребёнок погибли в результате ДТП, которое произошло на 10 км автодороги «Черновское - Кундравы» на территории Чебаркульского района Челябинской области.
По данным регионального главка МВД, женщина 1991 года рождения не справилась с управлением и её автомобиль ВАЗ-21099 в результате заноса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со школьным автобусом ПАЗ.
«В ДТП погибли водитель ВАЗ-21099 и несовершеннолетний пассажир, ребёнок семи лет», - указали в полиции.
Отмечается, что в автобусе в момент столкновения находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге грузовой автомобиль сбил женщину с ребёнком, пострадавших госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru