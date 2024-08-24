В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне снизилась до 700 «квадратов»
Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 700 кв. м. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел накануне, его площадь составляла почти 2 тысячи «квадратов». На время ликвидации возгорания был приостановлен прием мусора. Позже стало известно, что огонь локализовали на 1600 кв. м, в дальнейшем площадь пожара уменьшилась вдвое.
Как отметил Кравченко, оперативные службы боролись с огнем всю ночь 24 августа.
«Площадь пожара уменьшилась и составляет 700 квадратных метров, два очага: 200 квадратных метров и 500 квадратных метров», — написал градоначальник в Telegram-канале.
В ликвидации возгорания задействованы в том числе три самосвала, бульдозер и экскаватор.
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