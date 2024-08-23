В Новороссийске загорелся мусорный полигон
Возгорание произошло на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
По словам градоначальника, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 20 специалистов и восемь единиц техники.
Кравченко отметил, что выехал на место ЧП.
«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — написал глава Новороссийска в своем Telegram-канале.
Ранее полигон по сбору и утилизации мусора загорелся в районе дороги Сургут-Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание потушили, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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