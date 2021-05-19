В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом
В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик.
Предположительно, в школе №26 распылили газовый баллончик. Учеников увезли в больницу с признаками легкого отравления. У некоторых детей в момент госпитализации было состояние средней тяжести. На месте продолжают дежурить бригады скорой помощи и сотрудники центра медицины катастроф, пишет Газета.ру.
Ранее в городе Ишим Тюменской области всех школьников эвакуировали из-за сообщений о минировании. Кроме того, были эвакуированы и детские сады. Школы и дошкольные учреждения проверили сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.
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