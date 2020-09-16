Прокуратура отреагировала на урок в школе с «захватом» заложников в Ишиме

Прокуратура Тюменской области объявила о внесении представления главе Ишима Федору Шишкину за урок с имитацией захвата школьников в заложники. Кроме того, принято решение о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении учебного заведения и ее директора.

Ранее широкий резонанс получило сообщение о том, что 4 сентября в пятом классе городской школы № 2 было проведено занятие по выживанию во время захвата заложников. В этом действе приняли участие мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Причём детей не предупредили о том, что будет происходить, некоторым ученика стало плохо.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил департаменту образования проверить ишимскую школу, где это произошло. Разбор ситуации держит на контроле региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов.

