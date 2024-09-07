В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5
7 сентября 202403:35
Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 316 км северо-восточнее города Хикс Бэй. Очаг землетрясения располагался на глубине 23 км.
Угрозы цунами на фоне сейсмособытия не объявлялось. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали у побережья Камчатки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru