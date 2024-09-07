В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 316 км северо-восточнее города Хикс Бэй. Очаг землетрясения располагался на глубине 23 км.

Угрозы цунами на фоне сейсмособытия не объявлялось. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали у побережья Камчатки.

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ФОТО: НСН
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