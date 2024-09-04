У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в Авачинском заливе у побережья Камчатки. Об этом заявили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. На глубине 49 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3», — говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился в 98 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. В ряде районов города могло ощущаться землетрясение силой до трех баллов.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7, его эпицентр располагался в 117 км от Петропавловска-Камчатского, напоминает «Свободная пресса».

