В Новой Москве столкнулись два грузовика и снегоуборочная машина
В Новой Москве столкнулись два грузовика и снегоуборочная машина, пострадал водитель одного из грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Отмечается, что массовая авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе около владения 2, строения 1 в Новомосковском округе. Перекрыты четыре полосы из шести, движение по данному участку трассы затруднено.
Один из грузовиков упал на бок, однако его удалось поставить на колеса без участия спецкрана. Пострадавшему водителю оказана помощь.
Ранее в Москве начался снегопад. Конец недели и выходные в Москве ознаменуется осадками, гололедицей и повышенным давлением, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru