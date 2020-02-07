В Новой Москве спасли лыжника, провалившегося под лед

Мужчина, катавшийся на лыжах по реке Десна в новой Москве, был спасен после того как провалился под лед. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на призыв о помощи среагировал вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Троицкая". Мужчину спасла дежурная смена, выехавшая на место происшествия по тревоге.

Ранее сегодня сообщалось, что при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пожарными были спасены два человека из горящей квартиры.

