Двоих человек спасли при пожаре в жилом доме в Москве

Инцидент произошел на Южнобутовской улице в доме 8. Двое спасенных людей переданы врачам скорой помощи. По данным издания, в квартире горели личные вещи. Что стало причино возгорания не уточняется.

Ранее в среду сообщалось, что в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Обошлось без пострадавших.

