Двоих человек спасли при пожаре в жилом доме в Москве
7 февраля 202020:30
На юго-западе Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме, два человека были спасены из горящей квартиры пожарными. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Инцидент произошел на Южнобутовской улице в доме 8. Двое спасенных людей переданы врачам скорой помощи. По данным издания, в квартире горели личные вещи. Что стало причино возгорания не уточняется.
Ранее в среду сообщалось, что в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Обошлось без пострадавших.
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