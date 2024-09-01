В Новой Москве при столкновении автобуса и грузовика погиб человек

Один человек погиб и три пострадали при столкновении служебного автобуса и грузовика на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом погибли 8 человек

В служебном автобусе находилось 27 человек. После столкновения он перевернулся.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Информации о виновнике ДТП нет.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве перевернулся легковой автомобиль. Пострадавших нет. Временно было затруднено движение в сторону области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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