В Новой Москве при столкновении автобуса и грузовика погиб человек
1 сентября 202420:59
Один человек погиб и три пострадали при столкновении служебного автобуса и грузовика на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В служебном автобусе находилось 27 человек. После столкновения он перевернулся.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Информации о виновнике ДТП нет.
Ранее на Варшавском шоссе в Москве перевернулся легковой автомобиль. Пострадавших нет. Временно было затруднено движение в сторону области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru