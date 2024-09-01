В ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом погибли 8 человек

В результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе «Восток» в Навашинском округе под Нижним Новгородом, погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник.