В ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом погибли 8 человек
1 сентября 202411:59
В результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе «Восток» в Навашинском округе под Нижним Новгородом, погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник.
Отмечается, что в настоящий момент в причинах и подробностях автокатастрофы разбираются сотрудники полиции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru