В ДТП на трассе «Восток» под Нижним Новгородом погибли 8 человек

В результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе «Восток» в Навашинском округе под Нижним Новгородом, погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник.

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Отмечается, что в настоящий момент в причинах и подробностях автокатастрофы разбираются сотрудники полиции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтомобилиДТПСмертьТрассаНижний Новгород

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