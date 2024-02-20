В Новой Москве из-за снега рухнула кровля склада

Кровля административно-складского здания обрушилась в Новой Москве из-за «избыточной нагрузки снега». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На Сахалине из-за снега обрушилась крыша торгового центра

Инцидент произошел ночью 20 февраля в поселении Сосенское.

«Произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров», — указал собеседник агентства.

По словам источника, после ЧП были эвакуированы около 15 человек, данные о пострадавших уточняются.

Ранее на фоне снегопада рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажки по улице Комаровского в Челябинске, пишет Ura.ru. Плита заблокировала вход в здание, позже ее убрали спасатели.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СнегНовая МоскваОбрушение

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