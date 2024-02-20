В Новой Москве из-за снега рухнула кровля склада

Инцидент произошел ночью 20 февраля в поселении Сосенское.

«Произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров», — указал собеседник агентства.

По словам источника, после ЧП были эвакуированы около 15 человек, данные о пострадавших уточняются.

Ранее на фоне снегопада рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажки по улице Комаровского в Челябинске, пишет Ura.ru. Плита заблокировала вход в здание, позже ее убрали спасатели.

