В Новой Москве из-за снега рухнула кровля склада
Кровля административно-складского здания обрушилась в Новой Москве из-за «избыточной нагрузки снега». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошел ночью 20 февраля в поселении Сосенское.
«Произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров», — указал собеседник агентства.
По словам источника, после ЧП были эвакуированы около 15 человек, данные о пострадавших уточняются.
Ранее на фоне снегопада рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажки по улице Комаровского в Челябинске, пишет Ura.ru. Плита заблокировала вход в здание, позже ее убрали спасатели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru