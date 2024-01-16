На Сахалине из-за снега обрушилась крыша торгового центра

Крыша торгового центра «У Дельфина» в Корсакове Сахалинской области обрушилась из-за снега, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Корсаковского района.

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Инцидент произошел в ночь на вторник. В Сети появились кадры из ТЦ, на которых видно, что в одном из магазинов все товары оказались под завалами снега.

Как отметили местные власти, центр пострадал от принесенного циклоном сильного снегопада.

«Здание является частной собственностью, в котором арендуют помещения местные предприниматели. Как рассказал представитель собственника, пострадавших нет, потому что крыша обрушилась ночью», — указали в администрации.

Сейчас рабочие расчищают кровлю ТЦ от снега.

Ранее в подмосковных Люберцах из-за сильного снега обрушилась кровля склада со стройматериалами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchsinfo
ТЕГИ:Торговые ЦентрыОбрушениеСнегСахалин

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