В Новой Москве автомобиль каршеринга врезался в три машины

В Новой Москве автомобиль каршеринга врезался в три припаркованных машины. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Стало известно о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

По информации издания, ДТП произошло у станции метро «Рассказовка» на улице Самуила Маршака. Информации о погибших и пострадавших нет.

Суд в Москве 8 августа отправил в следственный изолятор курьера, который, двигаясь на электровелосипеде, сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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