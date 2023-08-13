В Новой Москве автомобиль каршеринга врезался в три машины

По информации издания, ДТП произошло у станции метро «Рассказовка» на улице Самуила Маршака. Информации о погибших и пострадавших нет.

Суд в Москве 8 августа отправил в следственный изолятор курьера, который, двигаясь на электровелосипеде, сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает «Радиоточка НСН».

