Стало известно о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Водитель и пассажир погибли в машине, которая въехала в столб на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает РИА Новости.

Стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром

Ночью водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту освещения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Авария попала на видео. ДТП случилось в районе дома №27.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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