Стало известно о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Ночью водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту освещения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Авария попала на видео. ДТП случилось в районе дома №27.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

