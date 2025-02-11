В Новой Каховке картинная галерея и музей попали под удар ВСУ
Картинная галерея и музей в Новой Каховке Херсонской области подверглись атаке украинских войск. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая Картинную галерею и Музей города, а также парк Славы», — написал градоначальник.
Из-за ударов были повреждены кровли, заборы, выбиты стекла, разрушены фасады. Кроме того, в парке оказались повалены деревья. Никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее в Саратове промышленное предприятие получило повреждения после атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Кэмп-Хилл в США
- СМИ: Сергей Белоголовцев отменил спектакли после инсульта
- В порту Ейска зафиксировали загрязнение акватории зерновой пылью
- Мэр Магадана Гришан подал в отставку
- Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о болезни
- Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть
- В Марий Эл задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова
- В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы
- Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА
- В Москве задержали женщину, заказавшую убийство мужа за пять миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru