В Новой Каховке картинная галерея и музей попали под удар ВСУ

Картинная галерея и музей в Новой Каховке Херсонской области подверглись атаке украинских войск. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая Картинную галерею и Музей города, а также парк Славы», — написал градоначальник.

Из-за ударов были повреждены кровли, заборы, выбиты стекла, разрушены фасады. Кроме того, в парке оказались повалены деревья. Никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Саратове промышленное предприятие получило повреждения после атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

