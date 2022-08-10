В Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме

Режим ЧС муниципального масштаба ввели в поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма после взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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«Работы готовы начать по восстановлению. Деньги из резервного фонда выделяются… Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно», — цитирует главу Крыма РИА Новости.

Серия взрывов прогремела на аэродроме в Новофедоровке накануне. По данным Минобороны РФ, на объекте взорвались боеприпасы. В качестве возможной причины произошедшего называют нарушение пожарной безопасности. В результате взрывов погиб один человек, четырнадцать пострадали.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:Сергей АксеновВзрывКрым
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