В Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме
Режим ЧС муниципального масштаба ввели в поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма после взрывов на военном аэродроме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Работы готовы начать по восстановлению. Деньги из резервного фонда выделяются… Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно», — цитирует главу Крыма РИА Новости.
Серия взрывов прогремела на аэродроме в Новофедоровке накануне. По данным Минобороны РФ, на объекте взорвались боеприпасы. В качестве возможной причины произошедшего называют нарушение пожарной безопасности. В результате взрывов погиб один человек, четырнадцать пострадали.
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