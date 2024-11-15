В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

Двадцать человек, из них 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщила пресс-служба главы Чувашии. Инцидент случился в школе №4.

По предварительным данным, трое человек были госпитализированы. На данный момент выясняются все обстоятельства дела. Причина отравления не была установлена. Жизни детей ничего не угрожает.