В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой
Двадцать человек, из них 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщила пресс-служба главы Чувашии. Инцидент случился в школе №4.
По предварительным данным, трое человек были госпитализированы. На данный момент выясняются все обстоятельства дела. Причина отравления не была установлена. Жизни детей ничего не угрожает.
В конце октября в Ставрополе госпитализировали 21 студента МВД с острой кишечной инфекцией. У всех молодых людей отмечалась рвота, тошнота и слабость. По предварительной информации, курсанты почувствовали себя плохо после завтрака в столовой. Сначала на недомогание пожаловались трое человек, а ближе к обеду госпитализировали всех остальных. Предварительная причина отравления – сальмонеллёз.
Ранее десятки человек отравились зефиром «Жизель», который купили в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru