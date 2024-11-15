В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

Двадцать человек, из них 19 детей, обратились к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске, сообщила пресс-служба главы Чувашии. Инцидент случился в школе №4.

По предварительным данным, трое человек были госпитализированы. На данный момент выясняются все обстоятельства дела. Причина отравления не была установлена. Жизни детей ничего не угрожает.

«ВкусВилл» снял с продажи зефир после отравлений

В конце октября в Ставрополе госпитализировали 21 студента МВД с острой кишечной инфекцией. У всех молодых людей отмечалась рвота, тошнота и слабость. По предварительной информации, курсанты почувствовали себя плохо после завтрака в столовой. Сначала на недомогание пожаловались трое человек, а ближе к обеду госпитализировали всех остальных. Предварительная причина отравления – сальмонеллёз.

Ранее десятки человек отравились зефиром «Жизель», который купили в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры