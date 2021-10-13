В Норвегии неизвестный мужчина убил несколько человек

Неизвестный преступник совершил нападение на жителей города Кунгяберг (Норвегия), в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

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Отмечается, что информацию о нападении распространила полиция. По ее данным, в результате происшествия также есть несколько раненых.

Нападавший человек задержан. Причины случившегося устанавливаются.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:НападениеНорвегия
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