Талибы устроили погром в посольстве Норвегии в Кабуле

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) захватило посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил в Twitter посол североевропейской страны в Иране Сигвальд Хауге.

«В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно», — приводит сообщение Хауге «Свободная пресса».

По данным издания Aftenposten, талибы также сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» и рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества».

