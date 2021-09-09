Талибы устроили погром в посольстве Норвегии в Кабуле
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) захватило посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил в Twitter посол североевропейской страны в Иране Сигвальд Хауге.
«В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно», — приводит сообщение Хауге «Свободная пресса».
По данным издания Aftenposten, талибы также сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» и рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru