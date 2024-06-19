В Норвегии бывшего бойца ЧВК «Вагнер» посадили за драку и избиение девушки
Бывшего участника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего из России в Норвегию, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки. Об этом сообщает издание The Barents Observer со ссылкой на приговор окружного суда Вестфола.
По данным СМИ, Медведев осенью 2023 года отдыхал в баре и запросил два напитка, однако бармен заявил, что продаст только один. Бывший боец ЧВК в ответ схватил мужчину за рубашку и потребовал вернуть нож, который достал ранее. В тот же вечер Медведев избил свою девушку, приревновав ее к пожилому таксисту. У нее диагностировали гематомы, укусы и мелкие кровоизлияния в глазу.
Позже Медведев заявил, что девушка избила себя сама. На суде она представила схожую версию, отметив, что пыталась оговорить бойца ЧВК. Однако такое заявление противоречит рассказам свидетелей.
В январе 2023 года экс-командир ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией и попросил политического убежища. Однако Медведеву отказали, поскольку он не является регулярным бойцом российских вооруженных сил и его нельзя «наказать за участие в регулярных боевых действиях». передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru