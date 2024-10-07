В Норильске загорелся склад на площади более 1,5 тысячи «квадратов»
7 октября 202411:54
Склад загорелся в Норильске Красноярского края. Об этом сообщило МЧС России.
«В Норильске горит помещение на 1560 квадратах», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, в помещении находятся емкости с ацетоном и пеллеты. На месте пожара работают 20 человек и шесть единиц техники.
Ранее в петербургском Колпине загорелся павильон с пиротехникой, возгорание ликвидировали, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru