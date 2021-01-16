В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС по делу о гибели людей под лавиной

Начальник управления ГО и ЧС Норильска задержан по подозрению в халатности в связи с расследованием гибели людей при сходе лавины. Об этом пресс-служба Следственного комитета.

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«По подозрению в совершении халатности задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», - цитирует официальное сообщение «ТАСС».

Напомним, инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность, повлекшая смерть двух лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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