В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС по делу о гибели людей под лавиной

«По подозрению в совершении халатности задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», - цитирует официальное сообщение «ТАСС».

Напомним, инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность, повлекшая смерть двух лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает RT.

