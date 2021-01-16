В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС по делу о гибели людей под лавиной
Начальник управления ГО и ЧС Норильска задержан по подозрению в халатности в связи с расследованием гибели людей при сходе лавины. Об этом пресс-служба Следственного комитета.
«По подозрению в совершении халатности задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», - цитирует официальное сообщение «ТАСС».
Напомним, инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность, повлекшая смерть двух лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 092 / сут.
Умерли
65 085+590 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 311 / сут.
- В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС по делу о гибели людей под лавиной
- Лашет стал новым лидером ХДС Германии
- Мэр Нью-Йорка обеспокоен дефицитом вакцины от коронавируса
- На Украине ужесточили ограничения русского языка
- Режиссер Кантемир Балагов для HBO снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru