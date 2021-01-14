Суд отправил дежурного ЕДДС под домашний арест по делу о сходе лавины в Норильске

Норильский городской суд на два месяца отправил под домашний арест оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В сообщении говорится, что Вакуленко был задержан по уголовному делу, которое возбудили после сходы лавины. Под домашним арестом дежурный ЕДДС будет находиться до 11 марта. В суде отметили, что следствие просило заключить Вакуленко под стражу.

Инцидент произошёл в Норильске вечером 8 января. После схода снежной массы спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а также их полуторагодовалого сына. Старший ребёнок погибших супругов был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность, повлекшая смерть двух лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает RT.

По версии следствия, ЕДДС получила от регионального МЧС прогноз, в котором указывалось на опасность схода лавин, однако Вакуленко не включил эту информацию в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска.

