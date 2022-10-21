В Ногинске загорелся склад на площади 4,8 тыс. кв. м.

Отмечается, что складское помещение находится на 58-м километре Горьковского шоссе, пишет RT. К тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания», — подчеркнули в МЧС.

К месту пожара была направлена оперативная группа регионального ГУ МЧС и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Данных о пострадавших нет.

