В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в жилом доме

Власти подмосковного Ногинска объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передает «Интерфакс».

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Также глава муниципалитета Игорь Сухин объявил об отмене празднования Дня города. «Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием", - цитирует его агентство.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, двое погибли. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Взрыв ГазаПодмосковье
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