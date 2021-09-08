В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в жилом доме

Также глава муниципалитета Игорь Сухин объявил об отмене празднования Дня города. «Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием", - цитирует его агентство.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, двое погибли. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

