В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах

Зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев после произошедшего в подмосковном Ногинске ЧП, заявил, что существуют недочёты, касающиеся обслуживания жилых многоквартирных домов управляющими организациями. Они и могут приводить к несчастным случаям.

«У нас в настоящий момент обслуживание газового оборудования по квартирам на совести собственников, которые обязаны заключить договоры со специализированной организацией. Мы в комитете считаем, что здесь есть недоработка. То есть, у нас есть дома, где десятки организаций обслуживают один многоквартирный дом. Люди выбирают, где дешевле, но дешевле не значит качественнее. Поэтому ситуации, когда в квартирах возникают утечки, приводящие к таким несчастным случаям, можно сократить путем того, чтобы одна управляющая компания обслуживала многоквартирный дом. И общедомовое, и поквартирное газовое оборудование», —цитирует Качкаева «Радио 1».