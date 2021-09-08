В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах
Зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев после произошедшего в подмосковном Ногинске ЧП, заявил, что существуют недочёты, касающиеся обслуживания жилых многоквартирных домов управляющими организациями. Они и могут приводить к несчастным случаям.
«У нас в настоящий момент обслуживание газового оборудования по квартирам на совести собственников, которые обязаны заключить договоры со специализированной организацией. Мы в комитете считаем, что здесь есть недоработка. То есть, у нас есть дома, где десятки организаций обслуживают один многоквартирный дом. Люди выбирают, где дешевле, но дешевле не значит качественнее. Поэтому ситуации, когда в квартирах возникают утечки, приводящие к таким несчастным случаям, можно сократить путем того, чтобы одна управляющая компания обслуживала многоквартирный дом. И общедомовое, и поквартирное газовое оборудование», —цитирует Качкаева «Радио 1».
Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. Обновленные цифры предоставили Следственном комитете России. Между тем, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб, три человека могли находиться под завалами рухнувшего дома. Также известно, что были извлечены тела двух погибших.
По данному произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет RT.
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