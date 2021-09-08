Взрыв прогремел в жилом доме в Ногинске
В городе Ногинске Московской области утром в среду, 8 сентября, произошло обрушение в подъезде жилого дома, расположенного на улице 28 июня.
Как сообщает РЕН ТВ, обрушение произошло во втором подъезде. Оно затронуло четыре первых этажа девятиэтажного здания.
Пострадали не менее шести квартир, предположительно со второго по третий. По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси на третьем этаже.
На месте ЧП работают экстренные службы, под завалами могут находиться люди.
Ранее в Махачкале в нежилом помещении взорвался газ, двое подростков-прохожих получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
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