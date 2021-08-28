Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети госпитализированы с 50% ожогов тела

Подростки, оказавшиеся рядом с эпицентром взрыва газа в Махачкале, находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава региона.

Двое подростков пострадали от взрыва газа в нежилом доме в Дагестане

«Мальчик, которому 12 лет, получил 55% ожогов, второй подросток 13-ти лет получил 45% ожогов поверхности тела. Они находятся в реанимации Республиканской клинической больницы», - цитирует сообщение РИА Новости.

Прокуратура Дагестана инициировала проверку в связи с инцидентом. Если будут выявлены основания, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, в пятницу, 28 августа, на улице Новокаякентская в Махачкале в нежилом помещении взорвался газ. Двое подростков-прохожих получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Ведется доследственная проверка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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