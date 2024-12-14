При пожаре в ТЦ в белорусском Витебске пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Об этом заявил руководитель главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий в эфире канала СТВ.

Возгорание произошло в пятницу, 13 декабря, его площадь составила 2 тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС эвакуировали 215 человек, шестерых спасли с помощью высотной техники, еще четверых вывели из здания при помощи масок. Во время ЧП пострадали два работника ведомства, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как отметил Вишневецкий, после пожара в лечебные учреждения Витебска обратились 15 человек, девять из них были доставлены машинами скорой помощи.

«Госпитализировано 12, 3 амбулаторные. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы», — указал глава управления по здравоохранению.

По данным пресс-службы белорусского Минздрава, у пострадавших в результате пожара диагностированы ожоги, порезы, отравление угарным газом.

Ранее в подмосковном Подольске двое детей погибли при пожаре в жилом доме.

