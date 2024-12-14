При пожаре в ТЦ в белорусском Витебске пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Об этом заявил руководитель главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий в эфире канала СТВ.
Возгорание произошло в пятницу, 13 декабря, его площадь составила 2 тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС эвакуировали 215 человек, шестерых спасли с помощью высотной техники, еще четверых вывели из здания при помощи масок. Во время ЧП пострадали два работника ведомства, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Как отметил Вишневецкий, после пожара в лечебные учреждения Витебска обратились 15 человек, девять из них были доставлены машинами скорой помощи.
«Госпитализировано 12, 3 амбулаторные. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы», — указал глава управления по здравоохранению.
По данным пресс-службы белорусского Минздрава, у пострадавших в результате пожара диагностированы ожоги, порезы, отравление угарным газом.
Ранее в подмосковном Подольске двое детей погибли при пожаре в жилом доме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в ТЦ в белорусском Витебске пострадали 15 человек
- Часть Астаны осталась без света из-за кражи кабелей
- Для коллекторов в России ввели новые штрафы за нарушения
- СМИ: Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены
- Депутат Немкин: Viber заблокирован в России из-за вопросов безопасности
- СМИ: Команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева
- Ставка за билеты на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 300 тысяч рублей
- СМИ: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы
- В результате атаки дронов в селе Грузское ранен мужчина
- Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие китайских автомобильных брендов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru