В Нижневартовске неизвестные закидали коктейлями Молотова военкомат

Президент России и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине Лукашенко: Белоруссия не собирается принимать участие в спецоперации России на Украине Шестой пакет санкций против России послы Евросоюза обсудят 6 мая Япония ввела дополнительные санкции против России Референдум по поправкам в конституцию Казахстана состоится 5 июня ВОЗ: Около 15 миллионов человек скончались в мире от COVID-19