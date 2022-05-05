В Нижневартовске неизвестные закидали коктейлями Молотова военкомат
В Нижневартовске неизвестные закидали коктейлями Молотова военкомат. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по данному факту возбудили уголовные дела. Ведется розыск нарушителей.
Ранее в апреле сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Twitter за неудаление публикаций об изготовлении «коктейлей Молотова». Twitter признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.
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