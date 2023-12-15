В Нижневартовсе мужчина напал на банк с топором

Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

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По данным полицейских, нападение произошло в пятницу, 15 декабря, вечером. Мужчина ворвался в финансовое учреждение с «предметом, похожим на топор». На место инцидента прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Нападавшего задержали, его проверят на употребление алкоголя.

О пострадавших ничего не сообщается. На месте происшествия ведутся оперативно-следственные действия.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НападениеБанк

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