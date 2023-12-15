В Нижневартовсе мужчина напал на банк с топором

По данным полицейских, нападение произошло в пятницу, 15 декабря, вечером. Мужчина ворвался в финансовое учреждение с «предметом, похожим на топор». На место инцидента прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Нападавшего задержали, его проверят на употребление алкоголя.

О пострадавших ничего не сообщается. На месте происшествия ведутся оперативно-следственные действия.

