Экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего владельца Антипинского НПЗ, основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова к десяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в 21 млрд руб., который он должен выплатить Сбербанку.

Мазурова признали виновным по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Последнее дело связано с нападением на модель-эскортницу Юлию Мильштейн в 2015 году.

Сообщника бизнесмена Александра Курилова суд приговорили к восьми годам колонии, признав виновным в причинении вреда здоровью, уничтожении чужого имущества и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, после оформлении кредитов в Сбербанке на строительство Антипинского НПЗ Мазуров вывел полученные средства на сторонние организации и присвоил. Другой эпизод связан с выводом средств, принадлежавших Антипинскому НПЗ, на сумму 473 млн руб. под фиктивный контракт.

Бизнесмен своей вины не признал.

Мазуров был задержан летом 2019 года в аэропорту «Шереметьево», откуда, по данным СМИ, он планировал улететь в Ниццу.

