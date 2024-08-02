В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Кузнецов уточнил, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, получили амбулаторное лечение. Помощник министр также сообщил, что психологи работают с пострадавшими и их семьями. Также для психологической поддержки открыта горячая линия.

В четверг в Нижнем Тагиле на Сибирской улице, 81, обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, передает «Радиоточка НСН».