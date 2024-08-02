В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
В больницах остаются 11 пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, состояние пятерых из них, включая двух детей, врачи оценивают как тяжелое.
Кузнецов уточнил, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, получили амбулаторное лечение. Помощник министр также сообщил, что психологи работают с пострадавшими и их семьями. Также для психологической поддержки открыта горячая линия.
В четверг в Нижнем Тагиле на Сибирской улице, 81, обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru